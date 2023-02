Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch schwächer tendiert. Die Kursverluste in New York hätten auch in Asien die Stimmung gedämpft. In Tokio habe der Nikkei 225 um 1,3 Prozent schwächer geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 0,2 Prozent gesunken und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,7 Prozent nachgegeben.



Auf der Konjunkturseite stehe am Vormittag der ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus, am späteren Abend das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung in den USA.



Auf Unternehmensseite falle der Blick nach Vorab-Zahlen am Dienstagabend auf Fresenius und die Tochter Fresenius Medical Care. Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777) habe mit Renáta Kellnerová eine neue Großaktionärin.



Im Streit um die milliardenschwere Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard habe Microsoft Übereinkünfte mit Konkurrenten bekannt gegeben. Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) gebe im Tagesverlauf ein Update zur Software- und Hardware-Strategie des Unternehmens. Und am Abend veröffentliche NVIDIA nachbörslich seine Zahlen.



Mit Material von dpa-AFX (22.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte mit leichtem Minus in den Aschermittwoch starten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15.374 Punkte. Damit orientiere sich der DAX wieder Richtung Vortagestief bei 15.286 Punkten. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend werde wohl einem neuerlichen Test unterzogen.An der Wall Street sei es tags zuvor kräftig bergab gegangen, wobei die Verluste nach dem anfänglichen Rutsch nach dem europäischen Handelsende noch etwas ausgeweitet worden seien. "Zinsängste verderben die Marktstimmung", so habe die Credit Suisse das Geschehen zusammengefasst. In Asien hätten sich die Indices am Morgen dem negativen Trend angeschlossen.