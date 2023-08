Die US-Börsen hätten sich am Dienstag den dritten Tag in Folge erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe nach einem freundlichen Start seine Gewinne ausgebaut und 0,85 Prozent höher bei 34.852,67 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 1,45 Prozent auf 4.497,63 Punkte gestiegen. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es sogar um 2,15 Prozent auf 15.376,55 Punkte hoch gegangen.



Die Erholung der chinesischen Börsen sei am Mittwoch teils ins Stocken geraten. Jüngst hätten einige kleinere Konjunkturmaßnahmen der Regierung die Laune der Investoren ein wenig aufgehellt, einen großen Wurf habe es bislang aber noch nicht gegeben. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um 0,1 Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe hingegen moderat um 0,4 Prozent zugelegt. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent gewonnen.



Auf Unternehmensseite stünden am Mittwoch die Zahlen von Aroundtown (ISIN LU1673108939 / WKN A2DW8Z), Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43 / WKN A2E4K4) und SUSE (ISIN LU2333210958 / WKN SUSE5A) sowie am Abend nach US-Börsenschluss die Zahlen von Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) im Fokus. HP (ISIN US42824C1099 / WKN A140KD) habe bereits am Dienstagabend Zahlen gemeldet und beim Ausblick enttäuscht. Die Aktie sei nachbörslich mehr als zehn Prozent abgerutscht. SMA (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J) stehe nach einem Bericht im "Handelsblatt" im Blick. Der Wechselrichterhersteller erwäge den Bau einer neuen Fabrik in Nordamerika.



Im Fokus stehe zudem auch SFC Energy (ISIN DE0007568578 / WKN 756857). Das Unternehmen rüste mobilen Sendemasten der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) mit Wasserstoff-Brennstoffzellen aus. Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500) habe derweil bekannt gegeben, ein erstes Batterieprojekt zur Optimierung der Vermarktung des Stromes deutscher Wind- und Solarpark erworben zu haben. Zudem habe es eine Analysteneinschätzung zu BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) gegeben. Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für BMW nach Investorenveranstaltungen auf "buy" mit einem Kursziel von 120 Euro bestätigt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachlassender Zinsdruck könnte den DAX am Mittwoch wieder an die runde Marke von 16.000 Punkten heranführen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent im Plus auf 15.984 Punkte. Damit würde er seine Erholung seit Wochenbeginn fortsetzen.Die aktuelle Monatsbilanz für den August bleibe aber klar negativ. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hätten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank FED im September erneut aufleben lassen und den Börsen in Europa, den USA und Asien Schub gegeben. Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlasse, werde sich am Nachmittag zeigen, wenn die Verbraucherpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben würden.