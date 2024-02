Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl die amerikanischen Marktteilnehmer aus dem langen Wochenende zurück sind, zeichnet sich die gestrige Handelsentwicklung erneut durch eine sehr niedrige Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal 65 Punkten beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In der Konsequenz würden die deutschen Standardwerte unterhalb des bisherigen Allzeithochs vom Freitag bei 17.189 Punkten verharren. Das beschriebene Innehalten habe mittlerweile Spuren auf der Indikatorenseite hinterlassen. So weise beispielsweise der RSI eine negative Divergenz aus. Deshalb würden sich die Analysten heute im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns zunächst mit der Unterseite auseinandersetzen: Eine erste Unterstützung bestehe im Bereich des jüngsten Aufwärtsgaps (17.004 zu 16.958 Punkte). Charttechnisch für bedeutender würden sie allerdings die Tiefs bei 16.832/22 Punkten halten. Diese Lows würden gleichzeitig als untere Leitplanke des jüngsten Außenstabes auf Wochenbasis fungieren. Mit anderen Worten: Bei einem Abgleiten unter diese Haltezone wäre nicht nur ein substanzielles Rebreak der 17.000er-Marke zu beklagen, sondern auch die "outside week" der zurückliegenden fünf Tage nach unten aufgelöst. Die Bedeutung dieser Zone werde inzwischen durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 16.791 Punkten) noch zusätzlich verstärkt. (21.02.2024/ac/a/m)