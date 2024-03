Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist weiterhin im Rausch und unaufhaltbar, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Gestern habe es neue DAX-Allzeithochs bei 18.179 gegeben, Tagesschluss auf Tageshoch. Das Ganze sei getrieben durch Airbus und seit gestern auch wieder durch SAP. Beides seien DAX-Schwergewichte. Wie es heute wahrscheinlich weitergehe, auf was zu achten sei, erkläre die BNP Paribas jetzt in ihrer DAX-Prognose zum Wochenschluss.Der DAX sei oberhalb von 18.040 über eine kleine Stauzone der letzten Tage überzeugend ausgebrochen. Der DAX sei daraufhin direkt nach oben bis 18.179 geschossen. Der DAX sei dabei wie im Rausch und schier unaufhaltbar. Ein klares Zeichen der ungewöhnlichen Bullenfestigkeit sei auch die VDAX NEW Etablierung unter sagenhaften Werten von 12,0 (VDAX 11,35, Wahnsinn!). Ein DAX-Pullback sei tagsüber bis ca. 18.050 gelaufen. Das habe den DAX nicht daran gehindert, bis zum Abend wieder zum Tageshoch 18.179 zu steigen. Zu Beginn des Tages stehe ein Mini-Pullback zum Tages-PP bei 18.126 an. Ausgehend von 18.125 könnte der DAX wieder bis 18.180 steigen. (22.03.2024/ac/a/m)