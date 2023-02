Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vom ifo-Anstieg gingen am deutschen Aktienmarkt keine positiven Impulse aus, so die Analysten der Helaba.Die Zinserwartungen seien derweil hoch und der DAX befinde sich weiterhin in der Schiebezone von rund 15.250 Punkten bis 15.658. Gestern sei die 21-Tagelinie zwar temporär unterschritten und auch die untere Begrenzung obiger Zone getestet worden, zu einem Ausbruch auf der Unterseite sei es aber nicht gekommen. Dennoch habe sich die technische Situation getrübt.So würden sich RSI, Stochastik und MACD gen Süden richten. Auch der ADX gebe jetzt deutlicher nach und der DMI steuere auf ein Verkaufssignal zu. Ein nachhaltiger Rutsch unter die 21-Tagelinie würde Raum bis in den Bereich um 15.000 Zähler eröffnen. Auf der Oberseite würden sich erste Widerstände knapp oberhalb von 15.500 zeigen. (23.02.2023/ac/a/m)