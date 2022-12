Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der nach vier schwächeren Handelstagen bereits am Vortag leicht zur Erholung angesetzt habe, habe am Mittwoch um weitere 1,60 Prozent auf 33.376,48 Punkte zugelegt. Der S&P 500 sei um 1,49 Prozent auf 3.878,44 Punkte gestiegen. Damit habe sich der den breiten Markt abbildende, viel beachtete Index noch etwas weiter nach oben von der 3800-Punkte-Marke abgesetzt, die ihm die vergangenen Tage Unterstützung geboten habe. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 1,48 Prozent auf 11.235,88 Punkte hoch gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Donnerstag von der freundlichen Verfassung der US-Märkte profitiert und ebenfalls zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 0,5 Prozent fester geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt um 0,4 Prozent zugelegt und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 2,5 Prozent gewonnen. In China habe es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft gegeben.



Auf der Terminseite sei es so kurz vor Weihnachten recht ruhig. Hornbach veröffentliche seine Zahlen für das dritte Quartal. Im Fokus stünden zudem weiter die Autobauer um Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) & Co. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer habe sich hier zur Entwicklung auf Chinas Automarkt geäußert. Der Blick dürfte zudem auf Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) fallen. Das Unternehmen habe am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen gemeldet. Beim Umsatz habe Micron allerdings enttäuscht, so dass es nachbörslich leicht nach unten gegangen sei. Auch beim Ausblick habe man sich mehr erhofft. Bei Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) stehe weiter die Pannenserie beim Puma im Mittelpunkt. Die Rüstungsunternehmen und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) wollten nun die defekten Schützenpanzer Puma in den kommenden zwei bis drei Wochen instandsetzen. Das hätten die Unternehmen zuletzt in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt.



(Mit Material von dpa-AFX) (22.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Sprung zurück über 14.000 Punkte zur Wochenmitte zeichnet sich für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag ein weiteres Plus ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".So taxiere der Broker IG den Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 14.130 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach oben sei die 21-Tage-Linie bei knapp über 14.300 Punkten.