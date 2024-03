Für Enttäuschung habe am Morgen das deutsche Biotech-Unternehmen Vivoryon gesorgt. Die Studiendaten zum Alzheimer-Hoffnungsträger Varoglutamstat habe nicht die erhofften Ergebnisse erzielen können. Die Aktie dürfte wohl massiv im Minus starten.



Im Blickpunkt stünden zum Wochenstart zudem wieder einige Analysteneinschätzungen. Jefferies habe die Aktie von BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 570 Pence erhöht. Santander habe Nordex auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel liegt bei 16 Euro. Und die Citigroup wird optimistischer für die Aktien von BMW und Mercedes-Benz. Sie habe die Kursziele von 86 auf 95 Euro für BMW und von 60 auf 69 Euro für Mercedes-Benz erhöht. Die Einstufungen würden aber weiterhin "Sell" für BMW und "Neutral" für Mercedes-Benz lauten.



Die Parfümeriekette Douglas mache derweil nun Ernst mit der Rückkehr zur Börse. Geplant sei das IPO vorbehaltlich des Marktumfelds noch im ersten Quartal.



Die US-Börsen hätten sich am Freitag stark gezeigt. Vor allem der technologielastige NASDAQ 100 hätten ordentlich zulegen können. Am Ende sei es 1,4 Prozent auf 18.302,91 Zähler nach oben gegangen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,8 Prozent auf 5.137,08 Zähler zulegen können. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,2 Prozent auf 39.087,38 Punkte gewonnen.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montagmorgen uneinheitlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,5 Prozent auf 40.190 Punkte gewonnen. Er habe damit erstmals über der Marke von 40.000 Punkten geschlossen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe im späten Handel 0,3 Prozent eingebüßt. Der CSI 300 mit den großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,1 Prozent verloren. (04.03.2024/ac/a/m)







Zuletzt gelang dem DAX sieben Tage in Folge ein neues Rekordhoch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende habe sich der deutsche Leitindex am Freitag 0,3 Prozent höher bei 17.735,07 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Zum Start in die neue Woche werde der DAX knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX 0,1 Prozent im Plus bei 17.750 Zählern. Das bisherige Hoch liege bei 17.816 Punkten.Auf der Terminseite sei es zum Wochenstart recht ruhig. Evonik veröffentliche die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. Am Donnerstag stehe die Zins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm. Bayer werde derweil zum Ende der Woche den Stoxx 50 verlassen müssen. Ersetzt werden solle das Papier durch das der UniCredt. Stark präsentiere sich zum Wochenstart erneut der Bitcoin. Derzeit notiere 63.595 Dollar.