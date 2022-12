Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich auch am Freitag weiter auf Talfahrt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nach dem kräftigen Minus am Donnerstag habe die zurückgekehrte Zinsangst den deutschen Leitindex weiter voll im Griff. Inzwischen sei die 14.000-Punkte-Marke deutlich unterschritten worden, auch die Unterstützung am August-Hoch habe keinen Halt verliehen.Am heutige Freitag sei auch noch der sogenannte Hexensabbat, also der große Verfallstag an den Terminbörsen - das sorge im angeschlagenen Marktumfeld für noch stärkere Kursausschläge als ohnehin schon. Da die Aussichten auf eine schnelle Zinswende von den Notenbanken zudem zunichte gemacht worden seien, habe sich das Bild beim DAX massiv eingetrübt. (16.12.2022/ac/a/m)