Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere am Mittwoch auch nach den Inflationsdaten aus den USA weiter tief im Minus, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Im August habe die Teuerungsrate in den USA höher als erwartet gelegen, die Kernrate sei wie prognostiziert ausgefallen. Für eine Erholung vor der Zinssitzung der EZB am Donnerstag reiche das nicht.



Die Verbraucherpreise seien im August zum Vorjahr um 3,7% gestiegen, Experten hätten lediglich mit 3,6% gerechnet. Die Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet würden, habe wie erwartet deutlich höher bei 4,3% gelegen - hier seien die Schätzungen damit genau getroffen worden. (13.09.2023/ac/a/m)

