In den vergangenen Monaten hätten die hohe Inflation und Probleme mit den Lieferketten den Stimmungsindikator belastet, der auf einer Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen basiere.



"Mit den laufenden Geschäften waren die Unternehmen zwar weniger zufrieden, aber der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate ließ merklich nach", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert. Die Rezession dürfte weniger tief ausfallen als viele erwartet haben.



Nach den Vorgaben aus den USA - bedingt durch dovishe Töne von der FED - könne sich auch der DAX weiter verbessern. Mittlerweile notiere der deutsche Leitindex oberhalb von 14.500. Damit habe er die jüngste Konsolidierungsrange zwischen 14.149 und 14.485 nach oben verlassen und ein frisches Kaufsignal generiert. Damit sei der Weg frei bis zum Juni-Hoch bei 14.709.



Der Trend spreche weiter für steigende Kurse. Anleger sollten Gewinne laufen lassen. (24.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das ifo-Geschäftsklima sei zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 86,3 Zähler gestiegen, wie das ifo-Institut am Donnerstag in München mitgeteilt habe. Bereits vor 10 Uhr habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Marke von 14.500 überwunden und damit das nächste Ziel ins Visier genommen.