Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX steckt seit 4 Wochen in einer Handelsspanne, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Neuer Monat, ende endlich die 4-wöchige Range-Phase in den Grenzen von 15.275/15.245 zu 15.520/15.555?1) Arbeitsthese: Der DAX steige heute oder in den nächsten 32 Stunden irgendwann bis 15.481. Stoploss 15.184-1. Grund: Die Chartkonstellation verlange nach einer Pullbackphase von 15.418 nämlich ein 2. Hoch, mindestens 1 Punkt über 15.481. 1a) Der DAX könne direkt bis 15.481 steigen, die Tendenz des seit 1:30 Uhr steigenden DAX-Nachthandels (Tief 15.300) also direkt fortsetzen. 1b) Der DAX könne nach Mini-Pullback zum indikativen Tages-PP bei 15.361 bis 15.481 steigen. 1c) Der DAX könne auch nach Re-Test des gestrigen Tagestiefs 15.285 noch Chancen vorweisen, um bis 15.480 zu steigen. (01.03.2023/ac/a/m)