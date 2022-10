Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das "gap closing" hat funktioniert und so konnte der deutsche Leitindex DAX nach einer schwachen Eröffnung sowie einem Tagestief bei 12.174 Zählern zunächst zulegen, ist aber von den Zwischenhochs der letzten Woche im Bereich 12.600/700 Punkte noch weit entfernt und beendete den Handelstag auf Vortagesschlussniveau, so die Analysten der Helaba.Datenseitige Impulse seien heute Fehlanzeige und so würden die Investoren mit bangen Blicken auf die neue Berichtssaison schauen. Aufseiten der technischen Indikatoren sei das Bild ambivalent. So lägen MACD und Stochastik oberhalb ihrer Signallinien, während der DMI, begleitet jedoch von einem niedrigen ADX, auf Verkauf stehe. Widerstände würden sich um 12.520 Zähler zeigen. Hier würden sich unter anderem ein Retracement und die 21-Tagelinie finden. Unterhalb des gestrigen Tiefs drohe gleichwohl ein Abrutschen bis zur Marke von 11.862 Punkten. (11.10.2022/ac/a/m)