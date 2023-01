Kursbewegende Unternehmensnachrichten aus Deutschland habe es nur wenige gegeben. Die Rheinmetall-Aktie habe dank eines Großauftrags an das starke Vorjahr angeknüpft: Mit plus 5,9% sei das Papier des Rüstungskonzerns und Autozulieferers aus dem Handel gegangen. Zudem habe das Düsseldorfer Unternehmen kurz vor Handelsschluss noch mitgeteilt, dass die bei einer Schießübung ausgefallenen Schützenpanzer Puma fast alle wieder repariert seien. "Die Befundung der Fahrzeuge wurde Ende vergangener Woche abgeschlossen, fast alle Schäden waren Bagatellen", habe ein Sprecher zum Wochenauftakt gesagt.



Im DAX sei die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit einem Plus von 6,1% als DAX-Spitzenreiter über die Ziellinie gegangen. Auch die Aktien von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hätten Kursgewinne von rund 5% verbucht, nachdem alle drei Werte im vergangenen Jahr zu den Top-Verlierern gezählt hätten. Gefragt gewesen seien zudem Auto-Aktien: Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hätten um 3,8 Prozent angezogen und die VW-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe 3,6% zugelegt. Der Wolfsburger Konzern dürfte dabei auch von starken Neuzulassungszahlen aus Spanien profitiert haben.



Weniger gut sei es hingegen bei Sartorius gelaufen: Der Konzern-Chef Joachim Kreuzburg wolle die Strategie von durchschnittlich zwei Akquisitionen pro Jahr zwar fortsetzen. Allerdings rechne er mit Problemen durch einen Arbeitskräftemangel. Für das Papier des Göttinger Laborzulieferers sei es um 7% nach unten gegangen.



(Mit Material von dpa-AFX) (02.01.2023/ac/a/m)







