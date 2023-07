Auch an den asiatischen Börsen sei es am Freitag im Zuge der schwachen US-Märkte weiter nach unten gegangen. In Tokio sei der der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel ein halbes Prozent gesunken. Auf Wochensicht deute sich beim Nikkei 225 damit ein Minus von knapp zwei Prozent an. Auch in China seien die Kurse am Freitag überwiegend abgebröckelt, allerdings nicht so stark wie in Japan. Im späten Handel habe der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, rund 0,3 Prozent im Minus gelegen. Dank eines starken Starts in die Woche liege der CSI 300 aktuell nur leicht unter dem Schluss der Vorwoche. Ähnlich sehe es beim Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone aus.



Auf der Terminseite stehe am heutigen Freitag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Nach der "positiven Überraschung" durch den ADP-Bericht am Vortag sei selbiges für die offiziellen Arbeitsmarktdaten zumindest ein Stück weit vorweggenommen. "Für die Börsen sind positive Überraschungen hier allerdings eher schlechte Nachrichten, machen sie doch länger und höher steigende Zinsen umso wahrscheinlicher", so Altmann.



Auf der Unternehmensseite falle der Blick heute auf thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und den Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera. Um 9 Uhr starte Nucera am Frankfurter Börsenparkett. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) könne mit einem neuen Auftrag aus der Türkei aufwarten. Bei HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) und Helma Eigenheimbau stehen die Hauptversammlungen auf dem Programm. Der Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL)-Konkurrent Samsung (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) habe am Morgen Eckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt. Das operative Ergebnis sei um 95 Prozent eingebrochen. Experten würden dies auf das Ende des Chipbooms zurückführen.



Ansonsten stünden einige Analysteneinschätzungen im Fokus. Die Citigroup starte Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) mit "buy", J.P. Morgan hebe das Ziel für Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) an, Berenberg das Ziel für Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC). Just Eat Takeaway (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Euronext Amsterdam-Symbol: TKWY) sei von J.P. Morgan der Status "Negative Catalyst Watch" verliehen worden.



(Mit Material von dpa-AFX) (07.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Ende einer sehr schwachen Woche versucht der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wohl eine Stabilisierung, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.554 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen sei er um 3,8 Prozent abgerutscht, unter seine 100-Tage-Linie auf das tiefste Niveau seit Anfang April.Die Anleger müssten sich darauf einstellen, dass die Zinsen wohl noch länger steigen würden. "Die Stimmung liegt am Boden", habe Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, kommentiert. "Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne."