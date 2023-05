• Der Markt erwarte, dass die Federal Reserve heute Abend die Zinsen um 25 Basispunkte anhebe - trotz der jüngsten Sorgen über eine neue Bankenkrise.



• Die italienische UniCredit habe gestern ihre Ergebnisse für das letzte Quartal bekannt gegeben, wobei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie über den Prognosen gelegen hätten.



• Die Kurse deutscher Staatsanleihen würden am Mittwoch im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank steigen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei leicht auf 2,23 Prozent gefallen.



Was die technische Situation betreffe, so erhole sich der DAX-Future (DE30) nach dem gestrigen starken Rückgang wieder. Derzeit kämpfe der Kurs mit dem EMA100 und im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs sei eine weitere Bewegung zu höheren Niveaus möglich. Wenn ein solches Szenario eintrete, sollten die 50%- und 61,8%-Fibonacci-Retracements als nächstgelegene Widerstände betrachtet werden. Im Falle einer Rückkehr unter den EMA100 sei jedoch eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends mit einem Ziel bei den jüngsten Tiefstständen im Bereich von 15.800 Punkten nicht auszuschließen.



Die Aktien von adidas würden darum kämpfen, höhere Niveaus zu erreichen. Wenn sich die Korrektur fortsetzt, sollten wir als wichtige Unterstützung das Niveau von 143,34 Euro betrachten, wo sich die untere Grenze des 1:1-Systems befindet, so die Experten von XTB. Das nächste wichtige horizontale Niveau liege bei 137,40 Euro.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute Morgen war der Wirtschaftskalender im Grunde leer, sodass keine große Volatilität an den Aktienmärkten zu erwarten war, so die Experten von XTB.Dennoch seien die europäischen Indices mit leichten Anstiegen in den Mittwoch gestartet und hätten versucht, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen. Größere Bewegungen seien im weiteren Verlauf des Tages zu erwarten.Am Nachmittag würden in den USA der ADP-Bericht und die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor veröffentlicht und am Abend werde die FED ihre Entscheidung über die Höhe der Zinssätze bekannt geben. Der Markt warte auf Signale zur US-Geldpolitik in den kommenden Monaten. Diese könnten auf eine Pause bei den Zinserhöhungen oder auf eine Fortsetzung des Kampfes gegen die hohe Inflation hindeuten.