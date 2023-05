Nach den Worten des republikanischen Verhandlungsführers Kevin McCarthy gebe es noch immer reichlich Diskussionsbedarf. Dabei rücke der Zahlungsausfall immer näher. Nach Prognosen des Finanzministeriums drohe er der US-Regierung ab Anfang Juni, wenn keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze erhöht werde.



Am Ende dürfte es auf eine Einigung in letzter Minute kurz vor dem 1. Juni herauslaufen. Dabei sollten die politischen Entscheidungsträger eine gemeinsame Basis finden, die - wenn überhaupt - nur wenige kurzfristige Ausgabenkürzungen zur Folge haben werde, aber längerfristige Defiziteinsparungen ermögliche. Das dürfte die Märkte wieder beruhigen.



Der deutsche Leitindex habe gestern 1,9 Prozent auf 15.842,13 Punkte eingebüßt. Technisch habe sich das Bild etwas eingetrübt. Bei 15.662 Punkten warte das Zwischentief von Anfang Mai und bei aktuell 15.636 Punkten die 50-Tage-Linie.



(Mit Material von dpa-AFX) (25.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach drei Verlusttagen versucht sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag an einer Stabilisierung, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am vergangenen Freitag habe der heimische Leitindex mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht, sei im Anschluss aber wieder zurückgefallen. Der US-Schuldenstreit habe für Verunsicherung bei den Anlegern gesorgt. Positive Impulse für die Technologiewerte könnten vom starken Ausblick des Grafikkarten-, Server- und KI-Chip-Konzerns NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ausgehen, der die Markterwartungen massiv übertroffen und nachbörslich kräftig an Wert zugelegt habe.