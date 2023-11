Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Die weitere Route müsse sich nun durch das Verhalten der Marktakteure an eben diesem Abwärtstrend und der an gleicher Stelle taktenden 200-Tages-Linie (EMA) bei 15.365 entscheiden. Die US-Indices hätten derweil bereits besser performt und am Freitag das vergleichbare DAX-Hoch von Mitte Oktober bei 15.575 überschritten. Dem DAX sei dies nicht gelungen.AusblickAuch heute früh takte der DAX weitab von 15.575, sogar deutlich unter dem Donnerstagshoch 15.365. Immerhin beginne der DAX wahrscheinlich mit einem Tagesplus und hole einen Teil des festeren Wochenschlusses, nachdem der nachbörsliche DAX bis 22 Uhr Kursen von 15.332 vorzuweisen gehabt habe. Unter 15.575 verbleibe der DAX im herbstlichen Abwärtstrend. Die Widerstände seien zwischen 15.365 bis hin zu 15.660 eng gestaffelt. Erst über 15.660 habe der DAX freie Bahn. 15.365 sei ein klar erkennbarer Widerstand. Solange dem DAX der Anstieg über 15.365 per Tagesschlusskurs versagt bleibe, müsse mit einer kleinen Konsolidierung zum Kijun-Parameter des Ichimoku-Indikators bei 15.103 gerechnet werden. (13.11.2023/ac/a/m)