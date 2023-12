Am heutigen Montag gebe es zudem einige Indexveränderungen. Das Immobilienunternehmen TAG Immobilien werde in den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) aufgenommen. Die Aktien des Börsenneulings SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) würden ab heute zusammen mit Mutares (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) und KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) im SDAX der kleienren Werte unterhalb des MDAX vertreten sein.



Die Aktie von Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) könnte derweil von einer optimistischern Einschätzung durch die britische Investmentbank Barclays profitieren. Diese habe das Kursziel für Munich Re nach einem Ausblick des Rückversicherers auf 2024 von 428 auf 439 Euro angehoben. Die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) dürfte derweil von einer Hochstufung der UBS profitieren. Diese habe die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 185 auf 210 Euro erhöht.



Die US-Börsen hätten sich am Freitag am Ende wenig verändert gezeigt. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei mit einem Plus von 0,15% auf 37.305,16 Zähler aus dem Tag gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit minus 0,01% auf 4.719,19 Punkte fast unverändert geschlossen. Nur der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit plus 0,52% auf 16.623,45 Zähler etwas deutlicher zulegen können.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Montagmorgen überwiegend schwächer präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,4% eingebüßt, der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in Hongkong sei mit minus 1,2% noch etwas deutlicher gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei 0,6% tiefer aus dem Handel gegangen. Gewinne habe es hingegen in Südkorea gegeben (18.12.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei in der vergangenen Woche kurzzeitig über die Marke von 17.000 Punkten gestiegen, habe dieses Niveau am Ende aber nicht ganz halten können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er sei am Ende bei 16.751,44 Punkten ins Wochenende gegangen. Auch zum Wochenstart werde zunächst keine neue Dynamik nach oben erwartet. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex 0,1% tiefer auf 16.734 Punkte.Auf der Terminseite stünden am heutigen Montag die Jahrszahlen des Elektronik-Händlers CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC) und des SDAX (ISIN: DE0009653394, WKN: 965339)-Neulings thyssenkrupp nucera (ISIN: DE000NCA0001, WKN: NCA000, Ticker-Symbol: NCH2) im Fokus. Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera habe im vergangenen Geschäftsjahr deutlich wachsen und im Schlussquartal beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Für das neue Geschäftsjahr 2023/24 habe das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich angekündigt. Allerdings dürfte das Hochlaufen des Wasserstoffgeschäfts die Ergebnisse belasten, heiße es.