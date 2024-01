Ausblick: Vor der für den heutigen Nachmittag angesetzten Veröffentlichung der US-amerikanischen Inflationszahlen für Dezember sei der deutsche Leitindex gestern nicht vom Fleck gekommen. Dabei habe die Handelsspanne, in der der DAX sich bewegt habe, lediglich 99 Punkte betragen.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müssten die Blue Chips weiterhin über das Verlaufshoch vom 6. Dezember bei 16.727 steigen und den Ausbruch mit einem Sprung über die 16.800er Marke mit dem Top vom 12. Dezember bei 16.837 bestätigen. Oberhalb dieses Levels würde sich Raum bis an das Vorwochenhoch bei 16.963 bzw. an die 17.000er Barriere mit dem Allzeithoch vom 14. Dezember bei 17.003 eröffnen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte unverändert auf das Juli-Hoch bei 16.529 geachtet werden, das zuletzt gleich mehrfach erfolgreich getestet worden sei. Die nächsten Unterstützungen wären am aktuellen Januar-Tief bei 16.449 und am Juni-Top bei 16.427 zu finden. Darunter sollten das Mai-Top bei 16.332 und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 stützend wirken, bevor über einen Test der beiden August-Tops (16.060 bzw. 16.043) nachgedacht werden könnte. (11.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX notierte am gestrigen Mittwoch in einer knapp 100 Punkte breiten Spanne und ging letztlich nahezu unverändert aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe auch zur Wochenmitte keine neuen Impulse freisetzen können. Obwohl die heimischen Blue Chips zunächst mit leichten Gewinnen bei 16.703 in die Sitzung gestartet gewesen seien (Vortagsschluss bei 16.688) und noch am Vormittag auf das Tageshoch bei 16.754 hätten steigen können, sei die Aufwärtsdynamik wenig später abgebrochen. Dabei habe das Aktienbarometer über weite Strecken um den Schlusskurs vom Dienstag gependelt, bevor die Kurse auf das Tagestief bei 16.655 zurückgefallen seien und den Handel schließlich bei 16.690 beendet hätten.