Im heutigen Handel stehe eine Reihe von Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712), thyssenkrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000), Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750), Siltronic (ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF300), Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001), SIXT (ISIN DE0007231334 / WKN 723133), SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J) und Merck KGaA (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) berichten.



Auf die Inflationsdaten für April hätten zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus gehalten und am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13.347,83 Punkte gewonnen. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen habe nach den Daten etwas abgenommen - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf.



Schwergewichte wie Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V), Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747) und Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) hätten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent verbucht. Bei den Standardwerten habe sich die Freude in Grenzen gehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe mit minus 0,09 Prozent auf 33.531,33 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0), indem auch viele Tech-Aktien enthalten seien, habe um 0,45 Prozent auf 4.137,64 Zähler zugelegt.



In Asien hätten sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe zuletzt leicht nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe zuletzt um seinen Schlussstand vom Mittwoch gependelt. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei im späten Handel um rund ein halbes Prozent gesunken.



Der DAX hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16.000 Punkten festgefahren. Am Donnerstag tue er sich weiter schwer damit, sich erneut der Bestmarke von 16.290 Punkten anzunähern. Der Broker IG habe ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15.919 Punkten taxiert, was ein dünnes Plus von 0,1 Prozent bedeute.Seit gut einem Monat bewege er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16.000 Zählern ende. Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise aus den USA habe am Vortag nicht die notwendigen Impulse gebracht, um einen Fortschritt zu machen.