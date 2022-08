Der Kalender für heute sei relativ leer. Für Deutschland seien die Inflationsdaten (EPI) bekannt gegeben worden, die einen Rekordanstieg auf 37,2% im Jahresvergleich gezeigt hätten (Prognose 32%; zuvor 32,7%). Die EZB-Mitglieder hätten eine zweite große Zinserhöhung auf ihrer nächsten Tagung im September angedeutet.



Die Besorgnis über weitere Zinserhöhungen habe heute die Unternehmen des Reise-, Banken- und Automobilsektors getroffen, die stark auf das mögliche Gespenst einer starken Rezession reagiert hätten.



Einschätzungen von Analysten:



Einschätzungen von Analysten:

Bankhaus Metzler stufe Hypoport auf "verkaufen" herab. Das Kursziel sei auf 200 Euro gesetzt worden.







Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich in der letzten Sitzung der Woche verschlechtert, so die Experten von XTB.Die Märkte würden weiterhin bewerten, welche Zinserhöhungen man in Zukunft erwarten könne. Die Renditen zehnjähriger US-Anleihen seien zur Mittagszeit um fast 2% gestiegen. Der DAX verliere derzeit 0,86%, und der FRA40 verliere 0,63%.