Bankempfehlungen:



- Die Credit Suisse habe ihr Rating der Deutschen Börse AG (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) von "neutral" auf "outperform" angehoben. Das Kursziel laute 200 Euro, vorher 178 Euro.



- HSBC erhöhe das Kursziel für die Aktie der Siemens AG (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) von zuvor 100 Euro auf 105 Euro.



- Barclays hebe Fraport-Aktien von zuvor "underweight" auf "overweight"" an. Das Kursziel laute 56 Euro (bisher 52 Euro). (20.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Dienstag auf dem alten Kontinent bringt Rückgänge bei den meisten Benchmarks mit sich, so die Experten von XTB.Der DAX verliere derzeit fast 0,8%, der FRA40 verliere 0,9% und der EU50 verliere 0,7%. Deutschlands Erzeugerpreisindex sei im August um 7,9% im Monatsvergleich gegenüber den Prognosen von 1,5% gestiegen. Auf Jahresbasis sei die Inflation um 45,8% gegenüber den Prognosen von 37,5% gestiegen.Die Dienstagssitzung auf dem deutschen Markt bringe Rückgänge bei den Bewertungen der meisten Wirtschaftssektoren. Unternehmen aus dem Immobilien- und Finanzsektor würden derzeit am schlechtesten abschneiden. Diskretionäre Güter würden sich etwas besser verhalten.