Auch die Inflationsdaten aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien hätten über den Markterwartungen gelegen. In Deutschland sei der Verbraucherpreisindex im Oktober sprunghaft auf 10,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und habe damit ein neues Allzeithoch erreicht. Andererseits hätten die neuen BIP-Daten aus Deutschland gezeigt, dass die größte europäische Volkswirtschaft im dritten Quartal weiterhin eine Rezession habe vermeiden können.



Die Aktie von Volkswagen habe um mehr als 3,5% nachgegeben, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht hätten. Der Autobauer habe seine Erwartungen für die Auslieferungen in diesem Jahr auf das Niveau von 2021 gesenkt, gegenüber einem zuvor prognostizierten Anstieg von 5 bis 10%.



Die Aktien von Porsche seien um fast 3% gefallen, obwohl der Luxusautohersteller in seinen ersten Ergebnissen seit dem Börsengang Ende September einen Sprung des Betriebsgewinns um 40% auf mehr als 5 Milliarden Euro verzeichnet habe.



Die Aktien von Danone seien um mehr als 2% gestiegen, nachdem das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose für 2022 angehoben habe. (28.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices stehen am Freitag unter Verkaufsdruck, wobei der DAX fast 0,5% verliert, angeführt von einem Rückgang bei Bergbau-, Technologie- und Immobilienaktien, so die Experten von XTB.Die Quartalsergebnisse großer US-Tech-Unternehmen wie Apple Amazon und Intel hätten enttäuscht, während niedrigere Rohstoffpreise aufgrund neuer Verbote in China ebenfalls die Stimmung der Anleger belastet hätten.