Der für die Chipindustrie produzierende Anlagenbauer AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ) sei trotz Inflation und allgemeiner Investitionszurückhaltung auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten seien die Erlöse um knapp 50% auf rund 416 Mio. EUR geschnellt.



Rheinmetall habe durch den Rüstungsboom nach der russischen Invasion in der Ukraine in Q3 mehr verdient. Der Konzern habe ein über den Erwartungen liegendes operatives Ergebnis von 191 Mio. EUR eingefahren.



Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) habe in Q3 seine Erlöse über den Markterwartungen gesteigert, rechne aber im kommenden Jahr mit höheren Ausgaben und regulatorischem Druck. Der Umsatz sei von Juli bis Ende September um 23% auf 34,15 Mrd. USD gestiegen.



IBM habe dank einer robusten Nachfrage und einem stärker als erwarteten Mainframe-Geschäft die Umsatzerwartungen der Experten übertroffen. Das IT-Unternehmen habe einen Anstieg des Umsatzes in Q3 um etwa 5% auf 14,8 Mrd. USD bekannt gegeben.



Der Euro habe am Donnerstag leicht zugelegt. Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der EZB habe kaum bewegt. Ölpreise hätten ihre Vortagsgewinne größtenteils wieder abgegeben. U. a. habe die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastet. (27.10.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hohe Kursverluste der Aktien von Siemens Energy (-35,5%) und in deren Sog auch Siemens (-3,5%) brachten den DAX unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Wegen der Probleme in dem Windkraft-Geschäft bitte Siemens Energy um Staatshilfe. Die Zinsentscheidung der EZB habe die Verluste am frühen Nachmittag immerhin etwas eingedämmt.Der DAX sei um -1,09% gefallen. Der Dow Jones sei um -0,76% gesunken. WKN A3D7VW ) erhöhe trotz eines Umsatzrückgangs in Q3 seine Gewinnprognose für dieses Jahr zum dritten Mal. Der Umsatz habe in Q3 wechselkursbedingt mit 8,16 Mrd. USD um 7% unter Vorjahr gelegen. Dabei sei es dem Weltmarktführer gelungen, die Preise um 5% zu erhöhen. Dank der Preiserhöhungen und fortgesetzter Produktivitätsschritte sei der bereinigte Nettogewinn aber um 15% auf 1,57 Mrd. USD gestiegen.