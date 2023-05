Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt scheint die Luft raus zu sein, so die Analysten der Helaba.Nachdem der DAX zunächst in Schlagdistanz zur Marke von 16.000 Punkten geblieben sei und seitwärts tendiert habe, sei er im Tagesverlauf unter Druck gekommen. Der Index habe 0,4% tiefer bei 15.835 Punkten geschlossen. Mit Unterschreiten der 21-Tagelinie, die heute bei 15.839 verlaufe, bestehe Potenzial bis 15.650/700. Solange sich der Index oberhalb dieses Bereichs halten könne, würden die Chancen auf der Oberseite gewahrt bleiben.Mit Impulsen vonseiten der heute anstehenden Datenveröffentlichungen sei eher nicht zu rechnen, von technischer Seite sei das Risiko nachgebender Notierungen indes höher zu gewichten. Auch der anhaltende Streit über die Schuldenobergrenze in den USA belaste zunehmend die Stimmung. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine stabile Eröffnung schließen lassen. (12.05.2023/ac/a/m)