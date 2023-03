Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX hat zunächst bei 15.706 ein neues Impuls- und Jahreshoch markiert, kam im Tagesverlauf aber unter Druck, so die Analysten der Helaba.Belastet hätten die hawkischen Äußerungen von FED-Chef Powell, die zu einem Anstieg der Zinserhöhungserwartungen beigetragen hätten. Zwar sei der Aufwärtstrend beim DAX intakt, skeptisch würden aber die negativen Divergenzen der Indikatoren stimmen.Zudem sinke der ADX weiter und lasse so an eine erneute Befestigung und unbeschwerte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zweifeln. Unterstützungen würden die Analysten am Tief vom letzten Freitag und an der 21-Tagelinie im Bereich 15.409/28 lokalisieren. Darunter entstünde Potenzial bis 15.150. Die nächste Hürde sei bei 15.736 in Form des Zwischenhochs von Anfang Februar 2022 zu finden. (08.03.2023/ac/a/m)