Dazu hätten die steigenden Anleiherenditen den Druck auf die Kurse aufrechtgehalten, habe Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK geschrieben. Die Anleger, die vor diesem Hintergrund von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstagabend Signale für eine geldpolitische Lockerung erwartet hätten, seien enttäuscht worden.



Beim Pharma- und Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) gehe die Talfahrt weiter: Mit einem Kursrückgang um mehr als fünf Prozent sei die Aktie einmal mehr größter Verlierer im DAX gewesen. Auch mit Blick auf den Jahresverlust von gut einem Drittel würden sich die Aktien weit hinten einreihen.



Derweil hätten die Anteilsscheine von Beiersdorf mit plus 0,4 Prozent negativ aufgenommenen Umsatzzahlen des Kosmetikkonzerns L'Oreal (ISIN FR0000120321 / WKN 853888) getrotzt. Ein Händler habe das gute Konsumgütergeschäft der Franzosen, welches die Schwäche im Luxusgüterbereich kompensiert habe, als Kursstütze gesehen. Zudem hätten die L'Oreal-Aktien ihre Anfangsverluste eindämmen können.



Auch Rheinmetall-Titel seien nach dem jüngsten Rücksetzer mit einem Anstieg auf 260 Euro wieder gefragt gewesen. Seit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hätten die Aktien des Rüstungskonzerns und Autobauers in der Spitze bis auf 275,40 Euro zugelegt. Mit dem schwachen Markt seien sie zuletzt aber in eine charttechnische Unterstützungszone etwas oberhalb von 250 Euro zurückgefallen. (20.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitag deutlich unter die viel beachtete Marke von 15.000 Punkten abgerutscht und markierte damit den tiefsten Stand seit knapp sieben Monaten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf Wochensicht steuere er auf einen Verlust von über zwei Prozent zu. Die größten Belastungsfaktoren seien der Krieg in Isreal sowie die weiter steigenden Anleiherenditen gewesen.