Die Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe ein Prozent tiefer geschlossen. Auf Wochensicht bedeute dies ein Minus von fast fünf Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei am Freitag zuletzt um 0,3 Prozent gesunken und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,6 Prozent eingebüßt.



Auf der Terminseite sei es kurz vor Weihnachten sehr ruhig. In den USA würden am Nachmittag Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter veröffentlicht. Zudem stehe die zweite Veröffentlichung des Stimmungsindex für Dezember der Universität von Michigan an. In Großbritannien werde am heutigen Freitag nur bis 13.30 Uhr gehandelt, in den USA gebe es beim Anleihenmarkt einen verkürzten Handel bis 20.00 Uhr.



Auf Unternehmensseite stehe am heutigen Freitag unter anderem die Merck KGaA (ISIN DE0006599905 / WKN 659990) im Fokus. Merck kooperiere mit Mersana Therapeutics bei Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten.



Im Blick stehe zudem weiterhin Tesla. Das Papier habe am Donnerstag seinen Ausverkauf fortgesetzt. Knapp neun Prozent sei es erneut nach unten gegangen. Nun könnte aber etwas Ruhe einkehren. Tesla-Chef Elon Musk habe versprochen, im kommenden Jahr keine weiteren Aktien des Elektroautobauers zu verkaufen. Und auch 2024 werde es wahrscheinlich keine weiteren Verkäufe mehr geben, habe Musk bei einem Live-Konferenz-Angebot ("Spaces") des Kurznachrichtendiensts Twitter, der Musk seit Kurzem gehöre, am späten Donnerstagabend gesagt.



Und auch Rheinmetall bleibe im Fokus. Nach der US-Zusage von Patriot-Flugabwehrsystemen für die Ukraine prüfe auch die Bundesregierung, ob sie die ukrainischen Streitkräfte bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe noch stärker unterstützen könne.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest könnte der DAX einen neuen Anlauf auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Freitag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,34 Prozent auf 13.962 Punkte. Am Donnerstag sei der DAX unter die 14.000er Marke gerutscht.Begrenzung auf der Unterseite sei aktuell die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend bei 13.886 Punkten verlaufe. Nach einer Börsenwoche mit deutlichen Kursschwankungen, ausgelöst abermals von Notenbank-Entscheidungen, stehe der DAX auf Wochensicht derzeit moderat im Plus. S&P 500 habe die 3.800-Punkte-Marke verteidigt. Marktexperten hätten auf überwiegend robuste Konjunkturdaten verwiesen, die unter Anlegern erneut Zinssorgen entfacht hätten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow habe den Tag mit minus 1,05 Prozent auf 33.027,49 Punkten beendet.