"Die derzeitige Stärke des US-Konsumenten scheint zahlreiche Marktteilnehmer nahezu zu überrollen", stelle der Portfoliomanager fest. Einige Prognosen seien daher nach oben korrigiert worden. So habe beispielsweise das Investmenthaus Goldman Sachs die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für die kommenden zwölf Monaten von 25% auf 20% gesenkt. Nicht zuletzt erwarte auch der Internationale Währungsfonds IWF laut jüngstem Bericht (World Economic Outlook Growth Projections) ein positives Wachstum von +1,8% für die USA im Jahresverlauf.



"Derweil erscheinen die Entwicklungen der Eurozone in einer Parallelwelt", sage Schaumburger. Laut IWF werde erwartet, dass sich die Eurozone mit +0,9% im Jahresverlauf wesentlich schwächer als die USA entwickeln werde, wobei Deutschland das Schlusslicht, mit einer erwarteten Schrumpfung der wirtschaftlichen Entwicklung von -0,3%, darstelle. Die negative Dynamik in Deutschland bestätige auch der ifo-Geschäftsklimaindex, der im Juli den dritten Rückgang in Folge verzeichnet habe.



Ebenfalls negativ lese sich der von der Europäischen Zentralbank erschienene Bank Lending Survey - eine vierteljährliche Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken: Die Kreditnachfrage habe sich sowohl bei Unternehmen als auch bei privaten Haushalten erheblich reduziert, auch weil Banken vor Sorgen über zunehmende Kreditausfälle die Vergabestandards erhöhen würden. "Vor dem Hintergrund der nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik in Europa womöglich zurecht", meine der Portfoliomanager.



Positive Signale kämen im Juli indes von Seiten der Inflation: Der Citi Global Inflation Surprise Index liege wieder im negativen Bereich und auch die unter den Erwartungen liegenden Konsumentenpreis- und Produzentenpreisindices würden den derzeitigen deflationären Trend bestätigen. "Die weiter rückläufige Inflationsdynamik ermöglicht den Zentralbanken in ihrer Rhetorik ein mögliches Ende des derzeitigen Zinserhöhungszyklus einzustimmen", vermute Schaumburger. Und weiter: "Die Marktteilnehmer preisen daher aktuell mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit ein, dass die US-Zentralbank im kommenden Septembermeeting den Leitzins nicht weiter erhöhen wird."



"Die derzeit laufende Berichtssaison unterstreicht die besondere Dynamik der US-Wirtschaft", so der Finanzexperte. Laut Datenanbieter FactSet hätten 80% der S&P 500-Unternehmen die Gewinnprognosen und 65% die Umsatzprognosen der Analysten übertroffen. Hervorzuheben sei dabei, dass US-Unternehmen, die mehr als 50% ihres Umsatzes in den USA erwirtschaften würden, eine positive Wachstumsrate von +0,4% nachweisen könnten, während diejenigen, die mehr als 50% ihres Umsatzes außerhalb der USA generieren würden, signifikante Ertragseinbrüche von -20,8% verzeichnen würden.



"Die positiven makro- und mikroökonomischen US-Daten zwingen zahlreiche Marktteilnehmer, ihre zu Jahresbeginn sehr defensive Positionierung aufzugeben", erkläre Schaumburger. Am Markt seien zunehmend Geldmittelflüsse in risikobehaftete Anlageklassen und Reduzierungen von Absicherungspositionen zu beobachten. Der Finanzexperte gehe davon aus, dass "so lange keine negativen Faktoren die Marktteilnehmer überraschen, der positive Aktienmarkttrend, insbesondere mit Fokus auf die US-Binnenwirtschaft, für die kommenden Monate anhält." Der Monat August sei dabei aus statistischer Sicht zunächst ein schwacher Monat, so der Portfoliomanager: "Zahlreiche Marktteilnehmer befinden sich im Sommerurlaub, was die Umsätze am Markt reduziert und somit Raum für Schwankungen bietet - den Blick auf die Allzeithochs sollten diese aber nicht trüben." (03.08.2023/ac/a/m)







Der Deutsche Aktienindex erzielte am letzten Handelstag im Juli mit 16.529 Punkten ein neues Allzeithoch. Die Wertentwicklung liege seit dem Oktobertief 2022 somit bei knapp +40%. Im gleichen Zeitraum habe der S&P 500 knapp +30% in US-Dollar zulegen können - damit würden dem Index nur noch ca. 4 Prozentpunkte zum Allzeithoch fehlen. Er sei insbesondere durch die Entwicklung großer US-Technologiekonzerne beflügelt worden."Zum Teil lässt sich der Enthusiasmus der Marktteilnehmer durch das derzeit vorherrschende Markt-Narrativ des sogenannten "Soft Landings", also einer weichen Landung der globalen Wirtschaft, erklären", so die Einschätzung von Zoltan Schaumburger, Portfoliomanager bei der Vermögensmanagement Euroswitch. Der jüngsten Umfrage der Bank of America zufolge würden 68% der befragen Fondsmanager eine weiche Landung der globalen Weltwirtschaft und nur 21% eine harte Landung erwarten. Es zeige sich in den kommenden Monaten, ob den Zentralbanken eine weiche Landung gelinge - insbesondere vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhungen in Rekordgeschwindigkeit auf Rekordschuldenniveaus - oder sich als Wunschdenken der Marktteilnehmer herausstelle.