Zu groß sei die Unsicherheit gewesen, da gleich mehrere Wirtschaftsdaten aus den USA die Debatte um einen konjunkturellen Abschwung angeheizt hätten. Zum einen seien im Februar die Auftragseingänge in der Industrie stärker als erwartet gesunken und zum anderen habe sich die Zahl der neuen Stellenausschreibungen das erste Mal seit Mai 2021 auf unter zehn Millionen belaufen, was auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeute. Weitere Einblicke dazu gebe es am Freitag durch die Veröffentlichung weiterer Arbeitsmarktzahlen wie der Arbeitslosenquote.



Auch für den heutigen Tag stünden die Veröffentlichungen mehrerer Makrodaten auf der Agenda. Im Vorfeld dieser würden die vorbörslichen Indikationen in Europa eine Eröffnung im Bereich der Vortagesschlusskurse erwarten lassen. In Asien präsentiere sich Japans Topix heute Morgen schwächer, während die Börsen in Hongkong sowie Festland-China aufgrund des Qingming-Festes (Tag der Gräber) geschlossen seien.



An den Rohstoffmärkten sei der Ölpreis nach den starken Anstiegen am Montag gestern auf der Stelle getreten und handle nach wie vor im Bereich von USD 85. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) hingegen sei gestern mehr gefragt gewesen und habe im Tagesverlauf um 1,7% zulegen können. Momentan koste eine Feinunze etwas mehr als USD 2.020. Starke Zugewinne hätten auch die beiden bekanntesten Kryptos Bitcoin und Ethereum verbuchen können. Ihre Preise seien in den letzten 24 Stunden um 2,5% bzw. 5,8% gestiegen. (05.04.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Montag die stark gestiegenen Ölpreise wieder für Inflations- und Zinssorgen sorgten, starteten die Börsen in Europa gestern recht freundlich in den Tag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Eine positive Überraschung bei den Erzeugerpreisen in der Eurozone habe sowohl den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) als auch den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) zwischenzeitlich sogar auf neue Jahreshöchststände ansteigen lassen. Diese seien dann jedoch vermehrt für Gewinnmitnahmen genutzt worden, wodurch am Ende des Tages nur minimale Zugewinne hätten verbucht werden können.