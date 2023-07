Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) am Freitag bei einem Punktestand von 4.466 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 1,71% gestiegen. Europäische Aktien hätten somit seit drei Wochen zulegen können. Dies sei in der bisher aktivsten Phase der Gewinnberichtssaison geschehen. Sinkende Inflationszahlen in Europa sowie solide Unternehmensgewinne hätten den EURO STOXX 50 auf den höchsten Indexstand seit 2008 getrieben. Charttechnisch betrachtet, habe es der EURO STOXX 50 geschafft, aus seiner monatelangen Handelsspanne zwischen 4.220 und 4.420 Punkten auszubrechen. Die positiven Inflationszahlen und Unternehmensgewinne kombiniert mit zurückhaltenden Zentralbankaussagen hätten den für den Ausbruch notwendigen Impuls geliefert. Auf Sektorenebene hätten der Chemie-, Konsumgüter- und Bankensektor besonders gut abgeschnitten. Versorgungs- und Energieunternehmen hätten dagegen dem Gesamtmarkt hinterhergehinkt. Die gängigen technischen Indikatoren würden darauf hindeuten, dass die Aufwärtsdynamik noch anhalten könnte. Trotz dieser positiven Anzeichen würden die wirtschaftlichen Bedingungen im Rahmen steigender Zinsen und Rezessionssorgen angespannt bleiben. Rücksetzer bis auf die zuvor durchbrochene obere Grenze der Handelsspanne bei 4.420 Punkten seien daher nicht auszuschließen. In dieser Woche würden u. a. folgende Unternehmen ihre Quartalszahlen: adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA), Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) veröffentlichen.

Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) am Freitag 0,5% höher bei 35.459 Punkten geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (Index ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,99% auf 4.582 Zähler nach oben gegangen. Auf Wochensicht hätten alle drei Indices Gewinne verbucht, wobei der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Plus von 2,1% am besten abgeschnitten habe. Nachdem am letzten Mittwoch die FED wie erwartet zum elften Mal die Zinsen angehoben habe, habe unter den Marktteilnehmern große Zuversicht darüber geherrscht, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass Aktien aus dem investitions- und finanzierungsabhängigen Technologiesektor besonders sensibel reagieren würden. Auch die Entspannung bei den Inflationsdaten trage zur guten Stimmung bei. Sollte kein überraschender erneuter Anstieg bei den Inflationsdaten über die Sommermonate erfolgen, dürfte die FED eine Zinserhöhungspause einlegen und ihr Augenmerk vermehrt den Konjunkturdaten zuwenden. Kurzfristig würden die Kurse neben den Konjunkturdaten vor allem von der aktuell laufenden Quartalsberichtssaison bestimmt. Bislang hätten in etwa die Hälfte der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Sowohl bei den Umsatz- wie auch Gewinnzahlen hätten die Berichte mehrheitlich über den Erwartungen gelegen. Nachdem die US-Börsen nunmehr die dritte Woche in Folge im Plus geschlossen hätten, stelle sich die Frage nach einer Konsolidierung. Wie schon bei anderen Indices auch, sei der RSI im überkauften Bereich. Auch das Momentum lasse leicht nach. Positiv stimme jedoch die Marktbreite. Etwas mehr als 70% der im Dow Jones notierten Aktien würden über der 200-Tage-Linie notieren. Der Schlusskurs vom Freitag bei 35.459 Punkten entspreche dem Ziel der Analysten der Fürst Fugger Privatbank aus der Vorwoche. Hier befinde sich das Hoch vom 21.04.2022 bei 35.492 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke lasse Spielraum bis 37.000 Punkten.

Bund-Future



Am europäischen Rentenmarkt hätten Bundesanleihen am Freitag so stark nachgegeben wie seit drei Wochen nicht mehr als Reaktion auf den erneuten Zinsschritt der EZB. Nachdem Frau Lagarde die weiteren Zinsentscheidungen stark datenbasiert treffen wolle, würden die Geldmärkte noch zwei Zinsschritte um jeweils 0,25% bis zum Jahresende einpreisen. Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) sei als Reaktion darauf aus seiner bislang gültigen Seitwärtsrange zwischen der 38-Tage-Linie bei 133,15 %-Punkten und der 90-Tage-Linie bei 134,34%-Punkten nach unten gefallen. Zugleich würden die Aktienmärkte von einem Hoch zum nächsten steigen, was die Rentenmärkte ebenfalls belaste.



Einschätzung



Nach den Notenbanksitzungen sei vor der nächsten Sitzung, könnte man salopp sagen. Obwohl aktuell keine weiteren Anhebungen von Seite der FED erwartet würden, habe FED-Präsident Powell die Türe für weitere Zinsschritte offen gelassen, stark abhängig von der Entwicklung der Inflation. Somit scheine der Weg für neue Allzeithochs (DAX und Dow) quasi frei, wenn nicht der starke Anstieg der letzten Wochen einer Konsolidierung bedürfe. Zugleich dürfe nicht vergessen werden, dass die vor uns liegenden Börsenmonate eher zu den schlechter performenden Zeiträumen gehören würden. Sollte es zu einer stärkeren Korrektur kommen, könnte dies eine Gelegenheit sein, Bestände aufzubauen. (31.07.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach den Zinsentscheiden der FED am Mittwoch sowie der EZB am Donnerstag ging es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt deutlich bergauf, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die Woche mit einem neuen Allzeithoch bei 16.469 Punkten geschlossen. Auf Wochensicht der DAX um rund 300 Punkte habe zulegen können. Die Aussichten auf weiter ansteigende Kurse seien auch in dieser Woche gut. Vor allem die positiven Vorgaben der Wall Street, aber auch heute Morgen von den asiatischen Börsen würden positiv stimmen. Nachdem sich die chinesische Wirtschaft anhaltend schwach zeige, werde von den Markteilnehmern mit Stimuli von Seiten der Regierung gerechnet. Daraufhin sei es heute mit den Kursen stärker nach oben gegangen. Dies habe auch für freundliche Kurse an den japanischen Börsen gesorgt. Lediglich die Markttechnik spreche gegen einen ungebremsten weiteren Anstieg. Der RSI sei unverändert starten. Nachdem wir uns mittlerweile in einem unergründeten Bereich befinden würden, gebe es auf der Oberseite keine Zielmarken - lediglich Projektionen seien möglich. Daraus würden sich auf der Oberseite als nächste Ziele 16.499 sowie 16.592 Punkte ergeben. Gute Supports würden sich bei 16.315 gefolgt von 16.222 Punkten finden.EURO STOXX 50