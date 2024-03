Im Blickpunkt stünden auf Unternehmensseite zudem erneut einige Geschäftszahlen. Es würden unter anderem K+S, LANXESS, RWE, Deutsche Bank, Rheinmetall, Hapag-Lloyd, Dermapharm, SAF-HOLLAND und am Abend nach US-Börsenschluss Adobe berichten.



Am Mittwoch hätten bereits die Zahlen beziehungsweise der Ausblick von Zalando und E.ON für ordentlich Schub gesorgt. Die beiden Titel seien mit einem Plus von 18,9 Prozent respektive 6,0 Prozent die Top-Gewinner des Tages im DAX gewesen.



In den USA habe nur der Leitindex Dow Jones Industrial ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 39.043,32 Zählern über die Ziellinie retten können. Der marktbreite S&P 500 habe hingegen 0,2 Prozent auf 5.165,31 Punkte verloren. Der technologielaste NASDAQ 100 habe 0,8 Prozent auf 18.068,47 Punkte eingebüßt.



In Asien hätten sich die Börsen auch am Donnerstagmorgen uneinheitlich entwickelt. Der japanische Aktienmarkt sei 0,3 Prozent höher bei 38.807,38 Zählern aus dem Handel gegangen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe hingegen im späten Handel 0,5 Prozent verloren. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe zuletzt sogar knapp ein Prozent im Minus gelegen. (14.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten überwinden können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dieses Niveau habe er jedoch nicht ganz halten können, am Ende sei er mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 17.961,38 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Donnerstag dürfte zunächst wenig Bewegung zu erwarten sein. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen vier Punkte tiefer bei 17.957 Zählern.