Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) habe mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Deswegen ruhe die Produktion in Grünheide bei Berlin für zwei Wochen.



Die Aktie von TUI (ISIN DE000TUAG505 / WKN TUAG50) könnten bald wieder im MDAX gelistet sein. J.P. Morgan erwarte eine Rückkehr im Juni dieses Jahres.



Zudem stünden einige Analysteneinschätzungen im Blickpunkt. Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881 / WKN WCH888) dürfte schwächer in den Handel starten, nachdem Morgan Stanley die "overweight"-Empfehlung gestrichen habe. Und auch für LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040) werde Morgan Stanley pessimistischer. Hier sei die Einschätzung auf "underweight" reduziert worden. RBC habe derweil das Kursziel für Nel (ISIN NO0010081235 / WKN A0B733) deutlich reduziert: von 22 auf 14 dänische Kronen. Die Einschätzung laute aber weiter "outperform".



Die US-Märkte seien am Donnerstag von deutlichen Schwankungen geprägt gewesen. Nachdem es zu Handelsbeginn zunächst nach oben gegangen sei, seien die Indices im weiteren Verlauf deutlich ins Minus gerutscht. Zum Handelsende hin sei jedoch wieder eine Aufholjagd gestartet. Am Ende sei der Dow Jones 0,04 Prozent höher bei 37.711,02 Zählern aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,1 Prozent auf 4.780,24 Zähler abgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende sogar 0,2 Prozent im Plus bei 16.820,90 Zählern geschlossen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten sich am Freitag weiter uneinheitlich gezeigt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) seinen Höhenflug habe fortsetzen können und 1,5 Prozent im Plus geschlossen habe, hätten der chinesische CSI 300 und der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) leicht im Minus gelegen. Hier sei es zuletzt 0,2 Prozent respektive 0,1 Prozent nach unten gegangen. (12.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Donnerstag nach überraschend starken US-Verbraucherpreisen unter Druck geraten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 16.547,03 Zählern aus dem Handel gegangen. Die US-Börsen hätten sich im späten Handel jedoch erholen können. Dementsprechend werde auch der DAX zum Wochenschluss wieder höher erwartet. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 16.643 Zähler.Auf Unternehmensseite stünden einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Bank of America (ISIN US0605051046 / WKN 858388), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628), Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) und die Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V) berichten. Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) werde die Absatzzahlen für 2023 veröffentlichen.