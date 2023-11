Auf Unternehmensseite stehe zum Wochenstart die Hauptversammlung von Borussia Dortmund (ISIN DE0005493092 / WKN 549309) im Fokus. Zudem werde der Geschäftsbericht von Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) erwartet. SFC Energy (ISIN DE0007568578 / WKN 756857) habe am Morgen seine Mittelfristziele für 2028 veröffentlicht. Der Konzernumsatz solle bis dahin auf 400 bis 500 Millionen Euro steigen.



Im Blickpunkt stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) von 60 auf 36 Euro gekappt., die US-Bank J.P. Morgan das Kursziel für HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140) von 36 auf 21 Euro. Pessimistischer werde auch Morgan Stanley für BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11). Die Einschätzung sei von "overweight" auf "underweight" heruntergefahren worden, das Kursziel von 43 auf 39 Euro gesenkt. Optimistischer zeige sich Barclays für Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002). Das Kursziel steige hier von 399 auf 428 Euro. Und RBC habe das Kursziel für BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) von 550 auf 625 Pence angehoben.



Die US-Börsen hätten den verkürzten Handel am "Black Friday" mit nur wenig Veränderung beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Freitag um 0,3 Prozent auf 35.390,15 Punkte zugelegt. Das Plus für die gesamte Woche liege bei 1,3 Prozent. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Freitag 0,1 Prozent auf 15.982,01 Zähler verloren, aber für die abgelaufene Woche ein Plus von 0,9 Prozent verbucht. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei zum Wochenschluss um 0,1 Prozent auf 4.559,34 Zähler gestiegen.



Die Anleger an den Börsen Asiens hätten sich am Montag vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone zurückgehalten. Die Konjunktursignale stünden in den kommenden Tagen auf der Agenda. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei um ein halbes Prozent gefallen. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sei im späten Handel um 0,9 Prozent gesunken. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) ein halbes Prozent eingebüßt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dem DAX ist es am Freitag noch gelungen, über die Hürde von 16.000 Punkten zu klettern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Er sei mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 16.029,49 Zähler aus dem Handel gegangen. Der Wochengewinn habe sich damit auf 0,7 Prozent summiert. Zum Wochenstart werde der deutsche Leitindex allerdings wieder etwas schwächer erwartet. Der Broker IG habe den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15.989 Punkten taxiert.Nach eher lustlosem US-Handel am "Black Friday" seien es am Morgen die asiatischen Börsen, die in Europa zunächst für negative Vorgaben sorgen würden. Gerade chinesische Aktien würden stärker verkauft.