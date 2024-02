Zahlen gebe es heute unter anderem auch von HSBC, Knaus-Tabbert, Telefónica Deutschland, Glencore und Fresenius. Die Aktie von Fresenius dürfte wohl zunächst mit Verlusten in den Handel starten. Beim Ausblick hätten Anleger wohl mehr erwartet.



In Deutschland stehe außerdem die geplante teilweise Legalisierung von Cannabis im Blickpunkt. Der Gesundheitsausschuss des Bundestags befasse sich am heutigen Mittwoch (9:30 Uhr) abschließend mit den Gesetzesplänen der Ampel-Koalition für eine kontrollierte Freigabe mit zahlreichen Regeln und Vorgaben.



Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup wolle derweil die Dividende verdoppeln. Voraussichtlich 1,00 Euro je Aktie solle es für die Aktionäre geben.



Der US-Elektroautobauer Tesla habe derweil einen Rückschlag bei der geplanten Erweiterung seines Werks in Grünheide erlitten. Bei einer Bürgerbefragung würden knapp zwei Drittel dagegen stimmen. Das Bürgervotum sei zwar rechtlich nicht entscheidend, habe aber eine starke Wirkung.



Die US-Börsen hätten am Dienstag Federn lassen müssen. Der Dow Jones sei am Ende mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 38.563,80 Punkte aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 habe 0,6 Prozent auf 4.975,51 Zähler verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 sei noch etwas stärker unter Druck gekommen. Er habe am Ende ein Minus von 0,8 Prozent auf 17.546,10 Punkte verzeichnet.



Die Aktienmärkte in China hätten am Mittwochmorgen deutlich zulegen können. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen in Festland-China habe zuletzt 2,3 Prozent gewonnen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe 2,4 Prozent zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe hingegen einen Verlust von 0,3 Prozent hinnehmen müssen. (21.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Dienstag über der 17.000er Marke behauptet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er się am Ende mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 17.068,43 Zähler aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex wohl zunächst auf diesem Niveau verharren. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen zwei Punkte höher bei 17.070 Zählern.Am heutigen Handelstag stehe insbesondere das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank FED im Fokus, das am Abend veröffentlicht werde. Zudem würden Anleger gespannt auf die Zahlen von NVIDIA warten, die nach US-Börsenschluss bekannt gegeben würden. Die Aktie sei zuletzt kaum zu bremsen gewesen. Sie sei von einem Hoch zum nächsten gestiegen. Am Dienstag sei es jedoch im Vorfeld der Quartalszahlen zu Gewinnmitnahmen gekommen. NVIDIA sei mit einem Minus von gut vier Prozent auf 694,52 Dollar aus dem regulären Handel gegangen.Im Blickpunkt stehe zudem auch Amazon. Der Handelsgigant werde in den Dow Jones aufsteigen. Der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices habe mitgeteilt, dass das Papier zum 26. Februar aufgenommen werde.