- Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe liege bei 48,7 Punkten, eine Erholung von 48,2 Punkten, während der Markt 48,5 Punkte erwartet habe.



- Der französische Einkaufsmanagerindex habe enttäuscht, aber der Dienstleistungsindex sei leicht von 45,2 auf 45,3 angestiegen.



- PMI für das Verarbeitende Gewerbe der Eurozone bei 43,8, während der Markt 43,1 und zuvor 43,4 erwartet habe.



- Der PMI für den Dienstleistungssektor der Eurozone liege bei 48,2 gegenüber dem vorherigen Wert von 47,8, während der Markt 48 Punkte erwartet habe.



Der DAX-Kontrakt habe gestern über 16.000 Punkten schließen können, aber der Start in die heutige Sitzung am Futures-Markt sei eher negativ gewesen. Derzeit liege der DE30-Kontrakt über dem gestrigen Schlusskurs, einige Punkte über der psychologischen Marke von 16.000 Punkten. Sollte es dem Kontrakt gelingen, heute über 16.050 Punkten zu schließen, wäre dies der höchste Schlusskurs seit August. Es sei auch erwähnenswert, dass nach zwei rückläufigen Sitzungen beim EUR/USD-Paar eine Erholung zu beobachten sei, was DAX /DE30 dabei helfen könnte, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen oder sich zumindest über der runden Marke zu halten. Die europäischen Indices könnten gegen 13:30 Uhr eine erhöhte Volatilität aufweisen, wenn das EZB-Protokoll veröffentlicht werde. (23.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gute PMI-Daten aus Deutschland und der Eurozone sorgen für Kursgewinne, so die Experten von XTB.Aufgrund des US-Feiertags, an dem viele Märkte geschlossen seien, sei die Marktvolatilität heute begrenzt. Dennoch gehe der Handel in Europa wie gewohnt weiter. Heute seien die vorläufigen PMI-Daten für die wichtigsten europäischen Volkswirtschaften und auch für die gesamte Eurozone veröffentlicht worden. Diese Daten seien recht positiv ausgefallen:- Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe liege bei 42,3 Punkten, ein Anstieg von 40,8 Punkten, während der Markt 41,2 Punkte erwartet habe. Außerdem sei der Novemberwert der höchste seit Juni dieses Jahres.