Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern über die Marke von 15.000 Punkten springen, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger würden vor allem auf mehr Vorsicht der US-Notenbank bei ihren zukünftigen Zinsentscheidungen hoffen. Mit dem aktuellen Kursanstieg werde nun aber in verschiedener Hinsicht bereits eine ziemlich optimistische Erwartungshaltung eingepreist. Entsprechend bestehe ein immer größer werdender Spielraum für Enttäuschungen.Mit Blick auf die USA sei in diesem Kontext neben dem Risiko von fallenden Immobilienpreisen kurzfristig auch auf drohende kontroverse Diskussionen bezüglich der Erhöhung der Schuldengrenze zu verweisen. Kurzfristig würden die Aussichten für den globalen Aktienmarkt daher zunächst nicht mehr so günstig erscheinen.