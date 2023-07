In Deutschland habe adidas am Montagabend nach Handelsende Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt und sei für das Gesamtjahr etwas optimistischer geworden. adidas habe am Montag bereits zu den besten DAX-Werten gehört und sei mit plus 37 Prozent im laufenden Jahr bisheriger Jahresgewinner. Negativ habe indes der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayerüberrascht, der seinen Gewinnausblick wegen des Preisverfalls des Herbizids Glyphosat gesenkt habe.



Auch heute werde es frische Quartalszahlen geben: 3M (ISIN US88579Y1010 / WKN 851745), Amadeus Fire (ISIN DE0005093108 / WKN 509310), Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005), Dow (ISIN US2605571031 / WKN A2PFRC), General Motors (ISIN US37045V1008 / WKN A1C9CM), HOCHTIEF (ISIN DE0006070006 / WKN 607000), Kuehne & Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL), Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570767 / WKN 870503), Logitech (ISIN CH0025751329 / WKN A0J3YT), LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292), Microsoft (ISIN US5949181045 / WKN 870747), Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010 / WKN A2PZ0R), Spotify (ISIN LU1778762911 / WKN A2JEGN), Texas Instruments (ISIN US8825081040 / WKN 852654), UniCredit (ISIN IT0005239360 / WKN A2DJV6), Verizon Communications (ISIN US92343V1044 / WKN 868402) und Visa (ISIN US92826C8394 / WKN A0NC7B) stünden auf der Agenda.



Zudem gebe es den ifo-Index für Deutschland, der voraussichtlich das dritte Mal in Folge ein eingetrübtes Geschäftsklima zeigen werde.



Erste Orientierungsmarke nach oben bleibe das Vierwochenhoch von 16.240 Punkten. Nach unten puffere die Unterstützung um 16.000 Punkte mit der knapp darüber liegenden 50-Tage-Linie. (25.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX tritt vor den richtungsweisenden Sitzungen der Notenbanken weiter auf der Stelle, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Nach seinem fast unveränderten Wochenstart dürfte der deutsche Leitindex am Dienstag dabei zunächst etwas nachgeben. Die Berichtssaison nehme langsam Fahrt auf. Mit adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) und Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) stünden dabei zwei namhafte Konzerne im Fokus. Jones Industrial inmitten der Berichtssaison und vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend den elften Gewinntag in Folge geschafft. Laut der Commerzbank die längste Serie seit 2017. Dabei stünden in dieser Woche 150 Quartalsberichte von Unternehmen aus dem S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) auf der Agenda.