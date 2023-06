Die US-Aktienbörsen seien am Montag wegen eines Feiertags geschlossen gewesen, sodass von diesen am Dienstag für die übrigen Weltbörsen keine frischen Impulse ausgehen würden. Am Freitag habe eine starke Woche an der Wall Street mit moderaten Verlusten geendet.



Die wichtigsten asiatischen Börsen hätten am Dienstag teilweise an ihren schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Am Markt habe es geheißen, die Rally an den globalen Aktienmärkten zeige Ermüdungsanzeichen. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,35 Prozent auf 33.252,67 Punkte gefallen. Außerdem hätten weiter Sorgen um Chinas laue Erholung von der Pandemie die Risikobereitschaft gebremst. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe zuletzt zwar prozentual unverändert bei 3.931,00 Punkten gestanden. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe aber 1,5 Prozent auf 19.616,60 Punkte verloren.



Auf der Terminseite bleibe es am Dienstag ruhig. Bei Evotec und General Motors würden die Hauptversammlungen stattfinden. Am Abend nach Börsenschluss veröffentliche der Deutsche Post-Konkurrent FedEx seine Quartalszahlen. Im Fokus stehe außerdem die Aktie von LANXESS. Nach einer Gewinnwarnung am Montagabend dürfte das Papier mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Der Blick dürfte außerdem auf SUSE fallen. Hier trete der Finanzvorstand des Linux-Spezialisten zum Ende des Monats zurück. Anleger dürften zudem weiter auf Airbus schauen. Das Unternehmen habe am Montag einen Rekordauftrag vermelden können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Den DAX taxiere der Broker IG zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung prozentual fast unverändert bei 16.199 Punkten. Nach seiner Klettertour in der vergangenen Woche auf Rekordhöhen würden dem deutschen Leitindex derzeit die Impulse für weitere Steigerungen fehlen.