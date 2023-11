Auf der Unternehmensseite stünden einige Quartalsberichte im Fokus. Am Dienstag nach US-Börsenschluss habe NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) bereits seine Zahlen vorgelegt und die Erwartungen übertreffen können. Die Aktie habe nachbörslich aber dennoch 1,7 Prozent verloren. Zuvor habe sich die Aktie aber auch extrem stark entwickelt. Am heutigen Mittwochmorgen habe zudem thyssenkrupp (ISIN DE0007500001 / WKN 750000) seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 präsentiert. Abschreibungen im Stahlgeschäft hätten zu einem Milliardenverlust geführt.



Im Blickfeld dürften zudem einige Analysteneinschätzungen stehen. Goldman Sachs habe das Kursziel für MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200) von 33,50 Euro auf 17,50 Euro gesenkt. Berenberg hingegen werde optimistischer für Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610). Die Privatbank habe das Kursziel von 170,00 Euro auf 180,00 Euro angehoben. Ein höheres Kursziel sehe J.P. Morgan auch bei Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000). Die US-Bank habe das Ziel hier von 340,00 Euro auf 370,00 Euro erhöht.



Die seit Ende Oktober laufende Erholungsrally an den US-Börsen sei am Dienstag ins Stocken geraten. In der verkürzten Handelswoche würden die Anleger vor dem Thanksgiving-Feiertag wieder vorsichtiger. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Dienstag am Ende 0,2 Prozent verloren, während es für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) vom höchsten Stand seit 22 Monaten 0,6 Prozent nach unten gegangen sei.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Morgen uneinheitlich präsentiert, aber ohne größere Ausschläge. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,2 Prozent gewonnen, der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe hingegen im späten Handel 0,7 Prozent verloren. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) knapp um 0,1 Prozent nachgegeben. (22.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX tritt in der laufenden Woche bislang auf der Stelle, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Montag habe Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) den deutschen Leitindex leicht ins Minus gedrückt, am Dienstag sei er praktisch unverändert aus dem Handel bei 15.900,53 Punkten gegangen. Am heutigen Mittwoch taxiere der Broker IG den DAX knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 15.930 Zähler.