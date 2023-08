Hannover (www.aktiencheck.de) - Aktienanleger hielten vor Jackson Hole ihr Pulver trocken, so die Analysten der Nord LB. DAX habe auf der Stelle getreten (+0,15%).Die Rufe nach einem Industriestrompreis würden lauter. In Anbetracht sehr hoher Kosten im Rahmen einer Umstellung auf eine grüne Produktion fordere der Stahlkonzern Salzgitter einen zeitlich befristeten Brückenstrompreis. Vorstandschef Gunnar Groebler: "Im jetzigen Preisumfeld kann die Industrie eine solche Transformation schwerlich gestalten wenn wir die Stahlindustrie als Ausgangspunkt vieler Wertschöpfungsketten erhalten wollen, brauchen wir Planungssicherheit in Frankreich gibt es auch einen Industriestrompreis, also geht es auch anderswo in Europa."Die Euro-Schwäche habe sich aufgrund der enttäuschenden europäischen Einkaufmanagerindices nicht nachhaltig umkehren können. Die zunehmenden chinesischen Wirtschaftsprobleme sowie Sorgen über einen sich weiter fortsetzenden Straffungszyklus der FED hätten in den letzten Tagen die Ölpreise belastet. Der Gegenwind halte an. (24.08.2023/ac/a/m)