Auch an der Wall Street hätten die Kursverluste beim Elektro-Autobauer Tesla für eine schwächere Marktstimmung gesorgt. Hinzu sei Druck vom Bank-Branchen-Index gekommen. Anleger seien angesichts etwaiger Liquiditäts-Engpässe besorgt, dass Kunden regionaler Banken ihre Einlagen abziehen und bei größeren Instituten platzieren würden.



Der Dow Jones sei um -0,33%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,06% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,80% gesunken.



Der Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) sei infolge von Umsatzeinbußen und höheren Kosten mit einem Gewinnrückgang ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis sei um 22,1% auf 272 Mio. EUR gesunken. Der Umsatz sei währungsbereinigt um 13,2% auf 903 Mio. EUR zurückgegangen. Der Auftragseingang sei gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum um 32% auf 765 Mio. EUR eingebrochen. Die Einbußen seien Folge des nur noch marginalen Coronageschäfts und des anhaltenden Lagerbestandsabbaus von Kunden.



Der weltgrößte IT-Dienstleister IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399) habe zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Der Nettogewinn in Q1 sei binnen Jahresfrist von 733 auf 927 Mio. USD gestiegen. Pro Aktie habe der Konzern damit ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen 1,36 USD verdient. Der Umsatz sei um 4,4% auf 14,25 Mrd. USD gestiegen.



Der Euro habe gestern einen volatilen Tag erlebt, letztlich habe er weiter unter 1,10 USD tendiert. Der zuletzt wieder stärkere USD und Konjunktursorgen hätten dem Ölpreis erneut (seit Montag) zugesetzt. (21.04.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Neben der Berichtssaison verunsichert die Aktienanleger das weitere Vorgehen der US-Notenbank FED, so die Analysten der Nord LB.So habe der DAX nach seiner jüngsten Annäherung an die 16.000-Punkte-Marke auf die Bremse getreten. Für Mollstimmung im Autosektor habe der Margenrückgang bei Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) gesorgt. BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ), VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) und Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) seien in diesem Zuge mit spitzen Fingern angefasst worden.Der DAX sei um -0,62%, der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -0,52% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um -1,60% gefallen.