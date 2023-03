Nervosität herrsche bei den Anlegern zudem angesichts des am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts. Experten würden hier weiterhin mit vielen neu geschaffenen Jobs und der niedrigsten Arbeitslosenquote seit mehr als 50 Jahren rechnen. Würden die Daten stärker ausfallen als ohnehin erwartet, würde das die Zinssorgen weiter schüren - denn bei einem starken US-Arbeitsmarkt werde es der FED weiter kaum gelingen die Lohn-Preis-Spirale und die damit verbundene hohe Inflation zu stoppen.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank und Daimler Truck.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (10.03.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit rund 2% komme der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am heutigen Freitag erstmals wieder stärker unter Druck, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben den zurückgekehrten Inflations- und Zinssorgen belaste v.a. die Angst vor einem Flächenbrand bei den US-Banken, nachdem die Aktien von SVB Financial (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) am Donnerstag rund 60% abgestürzt seien.