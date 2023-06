Aussagen des US-Notenbankpräsidenten hätten am Mittwoch die US-Börsen belastet. Jerome Powell, der an diesem Tag vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses gesprochen habe, habe bekräftigt, dass die Zeichen bis Ende des Jahres auf weiter steigende Leitzinsen hindeuten würden. Es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2% zu senken, so Powell. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe daraufhin um 0,3% auf 33.951,52 Punkte nachgegeben. Er habe damit die Konsolidierung der vergangenen beiden Börsentage fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,52% auf 4.365,69 Zähler gesunken. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit -1,35% auf 14.867,45 Punkte stärker nachgegeben. Technologiewerte würden als überdurchschnittlich anfällig für steigende Kapitalmarktzinsen gelten.

In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte v.a. wegen der schwachen US-Vorgaben größtenteils nachgegeben. In Japan habe der Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6 ) kurz vor Handelsende rund 0,4% verloren. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe im späten Handel rund 1,5% nachgegeben. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) zuletzt um knapp 2% gefallen.



Auf der Terminseite bleibe es auch am Donnerstag ruhig. Bei QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) würden die Hauptversammlungen stattfinden. Mit Interesse würden Anleger zudem weiter auf Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) schauen. Hier gebe es Übernahmespekulationen. Im Fokus stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Goldman Sachs habe seine Kaufempfehlung für Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) nach zusätzlichen Daten zum kürzlich zugelassenen RSV-Impfstoff bekräftigt. Die Privatbank Berenberg habe Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) von "hold" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 448 auf 390 Euro gesenkt. Und Jefferies habe das Kursziel für K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 27 auf 25 Euro gesenkt. Zudem habe Jefferies SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) aus Bewertungsgründen von "underperform" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 115 Euro angehoben.



(Mit Material von dpa-AFX) (22.06.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Schwäche am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter die runde Marke von 16.000 Punkten sinken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,6% auf 15.927 Punkte. Damit würde der DAX sowohl unter der 21- als auch unter der 50-Tage-Linie für den kurz- bzw. mittelfristigen Trend notieren.