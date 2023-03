Die Lufthansa-Aktie steige nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal 2022. Die Fluggesellschaft habe einen Umsatz von 8,88 Mrd. Euro (Erwartung 9,02 Mrd. Euro) und ein bereinigtes EBIT von 575 Mio. Euro (Erwartung 556,3 Mio. Euro) erwirtschaftet. Während die Ergebnisse gemischt gewesen seien, sei die Prognose der Lufthansa vielversprechend. Das Unternehmen erwarte eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT im Jahr 2023 sowie eine Erholung der Gesamtjahreskapazität auf 85% bis 90% des Niveaus von 2019. Der Finanzvorstand der Lufthansa habe gesagt, dass das Unternehmen plane, im Jahr 2024 wieder eine Dividende zu zahlen.



Infineon habe die Übernahme von GaN Systems für 830 Millionen Dollar in bar vereinbart. GaN Systems sei ein kanadisches Unternehmen, das Lösungen auf Nitridbasis für die Energieumwandlung entwickele. Infineon habe mitgeteilt, dass die Akquisition aus der vorhandenen Liquidität finanziert werde.



HSBC stufe Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) auf "halten" herab. Das Kursziel werde auf 148,00 Euro gesetzt.



HSBC stufe Porsche SE (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) auf "halten" herab. Das Kursziel werde auf 51,00 Euro gesetzt.



Der Wirtschaftskalender für den europäischen Handel sei spärlich und enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen. Die Revisionen der PMI-Daten für den Dienstleistungssektor für Februar dürften nur geringfügig von den ersten Schätzungen abweichen. Die EPI-Daten (Erzeugerpreise) hätten eine große Überraschung gezeigt, seien aber von den Märkten weitgehend übersehen worden.Die Inflationsdaten aus der Eurozone seien heute um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht habe eine ziemlich starke Verlangsamung mit einem Rückgang des Erzeugerpreisindex von 24,5% im Dezember (revidiert von 24,6%) auf 15,0% im Jahresvergleich gezeigt. Der Markt habe eine Verlangsamung auf 17,8% erwartet. Im Monatsvergleich sei der Index um 2,8% gefallen, während der Markt mit -0,4% gerechnet habe. Dieser starke Rückgang der monatlichen Werte sei jedoch ausschließlich auf die Energiepreise zurückzuführen gewesen, die im Vormonatszeitraum um 9,4% gesunken seien. Würden wir diese aus dem Ergebnis herausrechnen, wäre der europäische EPI im Januar um 1,1% im Vormonatsvergleich gestiegen, so die Experten von XTB. Obwohl die Abweichung von den Erwartungen recht groß gewesen sei, habe der Wert keine größere Reaktion beim EUR oder an den Aktienmärkten ausgelöst, da es sich um Daten für Januar handelte und diese etwas veraltet gewesen seien, da die Händler Anfang der Woche die Verbraucherpreisdaten für Februar erhalten hätten. WKN 846900 ) steige heute fast um 1%. Ein Blick auf den H1-Chart zeige, dass der Index heute Morgen über die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals ausgebrochen sei und eine Widerstandszone unterhalb der 15.500-Punkte-Marke getestet habe. Die Bullen seien beim ersten Ausbruchsversuch gescheitert, würden aber in der Nähe der Zone bleiben, sodass ein weiterer Versuch im späteren Tagesverlauf nicht auszuschließen sei.