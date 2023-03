Beiersdorf habe heute Morgen die Ergebnisse für das Gesamtjahr bekannt gegeben, die im Wesentlichen den Markterwartungen entsprochen hätten. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 15% auf 8,80 Mrd. Euro geklettert (Erwartung 8,79 Mrd. Euro). Das bereinigte EBIT habe 16 Mrd. Euro (Erwartung 1,16 Mrd. Euro) erreichte , während die F&E-Aufwendungen 291 Mio. Euro betragen hätten (Erwartung 294,5 Mio. Euro). Die Dividende je Aktie sei auf 0,70 Euro festgelegt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa legen am Mittwoch zu, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices der wichtigsten westeuropäischen Volkswirtschaften würden heute 0,6 bis 0,9% höher notieren. Der britische FTSE 100 und der polnische WIG20 seien die Top-Performer und würden jeweils rund 0,9% steigen. Die Veröffentlichung der offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindices für Februar, die besser als erwartet ausgefallen seien, habe die Marktstimmung beflügelt. Zwei wichtige makroökonomische Berichte, die heute veröffentlicht würden, seien der deutsche Verbraucherpreisindex für Februar um 14:00 Uhr und der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA für Februar um 16:00 Uhr.Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere weiterhin in einer kurzfristigen Spanne von 15.300 bis 15.575 Punkten. Der deutsche Leitindex habe sich kürzlich von der unteren Grenze der Spanne im Bereich von 15.300 Punkten lösen können und teste nun die 15.500-Punkte-Marke. Man sollte beachten, dass dieser Widerstand den vorherigen Aufwärtsimpuls am Montag gestoppt habe.Es sei zu beachten, dass eine kurzfristige Abwärtstrendlinie nun durch diese Widerstandszone verlaufe, was die Bedeutung des Bereichs um 15.500 Punkte weiter steigere. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für einen Test der nächsten Widerstandslinie - um 15.575 Punkte - ebnen. Sollte auch diese Hürde und damit die Handelsspanne nach oben durchbrochen werden, könnte der Index um rund 275 Punkte ansteigen (potenzielles Ziel nach einem Ausbruch). PUMA habe heute Morgen die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht. Der Bericht sei gemischt ausgefallen, wobei der Umsatz die Erwartungen übertroffen habe. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 24% auf 2,20 Mrd. Euro gestiegen (Erwartung 2,13 Mrd. Euro), angetrieben durch einen massiven Anstieg der Schuhverkäufe (1,18 Mrd. Euro vs. 0,8 Mrd. Euro erwartet). Der Bruttogewinn sei um 14% auf 967,3 Mio. Euro (Erwartung 973 Mio. Euro) gestiegen, während das EBIT um 38% auf 40,5 Mrd. Euro (Erwartung 42,8 Mio. Euro) zurückgegangen sei. Der Nettogewinn sei um 82% auf 1,4 Mio. Euro (Erwartung 6,86 Mio. Euro) gesunken und habe zu einem EPS von 0,01 Euro (Erwartung 0,03 Euro) geführt. PUMA habe eine Dividende von 0,82 Euro je Aktie beschlossen.PUMA notiere heute nach einem Gewinnrückgang schwächer. Die Bären würden versuchen, die Aktie unter eine wichtige Unterstützungszone zu drücken, die durch den SMA200 sowie das 23,6%-Retracement der im November 2021 gestarteten Abwärtsbewegung markiert werde. Ein Durchbruch unter diese Hürde würde die laufende Aufwärtskorrektur ernsthaft infrage stellen (Quelle: xStation5 von XTB).