Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen Abflug unter die wichtige 15.000-Punkte-Marke noch einmal verhindern können, wobei die neuesten Inflationsdaten aus den USA ihren Teil dazu beigetragen hätten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Doch am Mittwoch stehe schon wieder der nächste Belastungstest an. Kurz nach 11:00 Uhr habe der DAX die Unterstützung erneut durchbrochen.



Der deutsche Aktienmarkt stehe v.a. wegen der Kursschwäche des Bankensektors unter Druck. An der Börse in Zürich sei die Aktie der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) um fast 10% eingebrochen und auf einen weiteren Tiefststand gefallen. Der Chairman der saudischen Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, habe in einem Interview mit "Bloomberg TV" zusätzliche Unterstützung auf Nachfrage kategorisch ausgeschlossen. Die Bank sei Großaktionär der Credit Suisse. Im Sog der Schweizer seien auch die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter Druck geraten. (15.03.2023/ac/a/m)

