Der Sprung über 15.000 sei ein starkes Zeichen der Bullen. Eine nachlassende Inflation könnte für weiteren Kaufdruck sorgen. Gerechnet werde für den Dezember in den USA mit einer Teuerungsrate von 6,5%, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel werde bei 5,7% erwartet. Um 14:30 Uhr deutscher Zeit würden die Daten veröffentlicht.



Angesichts der Basiseffekte und einiger Frühindikatoren wie etwa der Lohnentwicklung könnte durchaus eine angenehme Überraschung - also eine niedrigere Inflation - möglich sein. Spannend bleibe jedoch selbst dann auch, wie sich dies auf die Geldpolitik der FED auswirket. Einige Notenbanker hätten hier zuletzt weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger auch auf eine Rede von FED-Mitglied James Bullard blicken, der als besonders hawkish gelte und heute um 17:30 Uhr sprechen werde.



Der DAX strebe unbeirrt nach oben. Noch höhere Kurse schienen allerdings nur möglich, wenn die Teuerung tatsächlich nachlasse und der Druck auf die Notenbanken bezüglich weiterer Zinsanhebungen damit schwächer werde. (12.01.2023/ac/a/m)







