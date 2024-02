Zudem dürften Anleger auch auf Apple blicken. Bloomberg und das "Wall Street Journal" hätten berichtet, dass das Unternehmen wohl seine Elektroauto-Pläne komplett aufgebe.



Des Weiteren dürften wieder einige Analysteneinschätzungen im Blickpunkt stehen. Jefferies habe Mercedes-Benz von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 100 Euro erhöht. Die Privatbank Berenberg und die UBS hätten derweil ihre Kursziele für Munich Re erhöht. Im Fokus dürften im DAX auch weiterhin die Aktien von Rheinmetall und die des Tagesgewinners vom Dienstag Infineon stehen.



Auf der Konjunkturseite stünden heute die revidierten Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal auf dem Programm, bevor am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Inflationssignale aus Europa und den USA veröffentlicht würden.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag kaum verändert gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,3 Prozent auf 38.972,41 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 habe 0,2 Prozent auf 5.078,18 Zähler zugelegt. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es am Ende 0,2 Prozent auf 17.971,05 Zähler nach oben gegangen.



Die Investoren an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien hätten sich am Mittwoch zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,1 Prozent tiefer geschlossen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe zuletzt 1,1 Prozent nachgegeben. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,3 Prozent verloren. (28.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX liefert derzeit einen Rekord nach dem anderen ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.500 Punkten hinter sich gelassen habe, steuere er am heutigen Mittwoch den fünften Tag in Folge auf einen neuen Rekord zu. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 17.574 Zähler.Im Blickpunkt stünden am heutigen Handelstag einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Nel, AUTO1, Borussia Dortmund, freenet und am Abend nach US-Börsenschluss Salesforce.com berichten. Am Dienstagabend habe die Aktie von Beyond Meat nachbörslich nach besser als erwarteten Quartalszahlen einen Kurssprung von mehr als 70 Prozent hinlegen können.