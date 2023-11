Paris (www.aktiencheck.de) - Gleich mehrfach versuchte Deutschlands bekanntestes Börsenbarometer in dieser Woche, die wichtige Marke von 16.000 Punkten zu überspringen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". DAX dazu nur zwei Punkte gefehlt. Zuvor habe er binnen drei Wochen das ausgeglichen, was er in zwei Monaten verloren habe. Die Initialzündung für den Höhenflug habe der erneute Rückgang der Inflation in den USA gegeben, der die Börsianer in der Hoffnung bestärke, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht nur nicht weiter erhöhe, sondern womöglich schon im Frühjahr 2024 wieder senke.Unterstützend habe auch die Berichtssaison gewirkt: Gut 80 Prozent der Firmen hätten besser als erwartete Gewinne gemeldet. Das habe es seit dem dritten Quartal 2021 nicht mehr gegeben. Unter den Einzeltiteln seien diese Woche vor allem SAP und Bayer herausgestochen. Während die Walldorfer Softwareschmiede knapp an ihrem Allzeithoch kratze, hätten die Leverkusener gleich zwei Tiefschläge hinnehmen müssen: Neben einer erneuten Niederlage bei den Glyphosat-Prozessen in den USA habe es einen Rückschlag in der Forschung mit dem Medikamentenhoffnungsträger Asundexian gegeben.Die Bayer-Aktien hätten am Montag rund ein Fünftel ihres Wertes verloren - es sei der größte Kurssturz seit mehr als 30 Jahren gewesen. Schien eine Konsolidierung des DAX aus Sicht des Sentiments überfällig, kühlte die Stimmung zuletzt ab, so die Analysten der BNP Paribas. Einer Umfrage der Börse Frankfurt zufolge hätten einige institutionelle Anleger Gewinne mitgenommen. In der Folge habe sich der zuvor überzogene Optimismus auf ein Niveau abgebaut, das einen neuerlichen Angriff auf die runde 16.000-Punkte Marke mit Erfolg krönen dürfte. (24.11.2023/ac/a/m)